Вспышки высшего класса X на Солнце 18 марта маловероятны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце 18 марта ожидается на низком или умеренном уровне, вспышки класса X маловероятны. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, глобальная ситуация на Солнце остается без значимых изменений. «Сохраняется умеренная вспышечная активность, а также слабо возмущенный уровень солнечного ветра. По-настоящему крупные события пока невозможны», — подчеркнули специалисты лаборатории.