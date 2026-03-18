Вспышки высшего класса X на Солнце 18 марта маловероятны

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточнили, что глобальная ситуация на Солнце остается без значимых изменений.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце 18 марта ожидается на низком или умеренном уровне, вспышки класса X маловероятны. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Вспышечная солнечная активность 18 марта от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны», — отметили в ИПГ.

Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, глобальная ситуация на Солнце остается без значимых изменений. «Сохраняется умеренная вспышечная активность, а также слабо возмущенный уровень солнечного ветра. По-настоящему крупные события пока невозможны», — подчеркнули специалисты лаборатории.