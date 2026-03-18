В Самарской области проверяют информацию о ненадлежащем использовании пожарного автомобиля

По словам депутата, новая пожарная машина якобы в частном порядке обслуживает знакомых и друзей Людмилы Рейн (глава сельского поселения Воскресенка), развозит воду. «Мало того, была попытка продажи с аукциона по заниженной стоимости автомобиля, до зареза необходимого пожарной охране Воскресенки, в начале 2023-го года — через 4 месяца после торжественного вручения. Жители не раз застукивали машину за отвозом воды в фирму, занимающуюся дорожным строительством и ремонтом, вместо тушения пожаров», — сообщает Михаил Матвеев.