До 188 тысяч: в Челябинской области вырос спрос на специалистов по нейросетям

С начала 2026 года работодатели Челябинской области разместили десятки вакансий для специалистов, владеющих навыками работы с нейросетями. Максимальная зарплата, которую готовы предложить таким сотрудникам, достигает 188 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, изучив региональный рынок труда.
В целом по Уральскому федеральному округу с января открыто 217 вакансий с требованиями владения инструментами искусственного интеллекта. Челябинская область занимает второе место по спросу на таких специалистов — на регион приходится 21% от общего числа подобных предложений. Лидирует Свердловская область с 61%, далее следуют Тюменская область (12%), ХМАО (5%) и Курганская область (1%).
Чаще всего нейросети требуются дизайнерам, контент-менеджерам, интернет-маркетологам, программистам, копирайтерам, редакторам, менеджерам по продажам, аналитикам, видеооператорам и PR-специалистам. На эти профессиональные сферы приходится почти 80% всех вакансий, где указано требование работы с ИИ.
По уровню предлагаемой зарплаты для таких сотрудников Челябинская область находится также на втором месте в УрФО. Медианная зарплата в регионе составляет 100 тысяч рублей, уступая только Курганской области (125 тысяч). При этом максимальные предложения в вакансиях южноуральских работодателей достигают 188 тысяч рублей.
В числе самых высокооплачиваемых позиций — AI-тренер с экспертизой в финансах (до 188 тысяч рублей), старший клиентский менеджер (от 150 тысяч), AI-тренер со знанием английского языка (до 125 тысяч), а также операционный директор и технический руководитель IT-направления.