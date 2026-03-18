В 2025 году Крымская железная дорога перевезла рекордные 11,3 млн пассажиров

В 2025 году пассажиропоток на Крымской железной дороге достиг рекордных показателей. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров на итоговом заседании коллегии Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Гончаров отметил, что в прошлом году было перевезено 11,3 миллиона пассажиров, что является новым рекордом. Кроме того, грузооборот составил 6 миллионов тонн, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году, впервые за всю историю дороги, были начаты контейнерные перевозки. В течение года удалось переправить 20,8 тысячи тонн грузов.