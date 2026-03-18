Житель Воронежа 4 года ждал возврата долга и получил 11,5 миллиона только после ареста 124 участков и счетов калининградца

Житель Воронежа одолжил калининградцу крупную сумму — 80 тысяч долларов и 20 тысяч евро под расписку. Тот обещал вернуть деньги через три месяца, но прошло четыре года, а долг так и не погасил. Суд встал на сторону займодавца и постановил взыскать с недобросовестного заёмщика 11,5 миллиона рублей (с учётом процентов).
Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Ленинградского района Калининграда. Должник добровольно платить не спешил, и приставы приняли меры: запретили регистрационные действия с 124 земельными участками, 11 помещениями, двумя зданиями и кабриолетом 2001 года выпуска.
Параллельно удалось найти банковский счёт должника, на котором лежала нужная сумма. Деньги списали в счёт погашения долга. Кроме того, с нерадивого заёмщика удержали исполнительский сбор — 1,3 миллиона рублей за просрочку. Теперь средства направят взыскателю и в бюджет.