За 41 взятку экс-руководитель таймырского участка ГИМС отправится в колонию

Суд признал экс-руководителя Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю виновной в получении 41 взятки и 39 служебных подлогах. В 2024 году на Таймыре действовала преступная схема по незаконной выдаче удостоверений на право управления маломерными судами. Организатором выступил местный житель. Он подыскивал желающих получить документы без обучения и экзаменов. Кандидаты подавали заявки через «Госуслуги», записывали постановочное видео «сдачи» экзамена в инспекции. Фактически проверка навыков на воде не проводилась, но липовые результаты стабильно вносились в государственную информационную систему. Взяткодателям выдавались подлинные удостоверения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по краю. Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этого и масштабов преступления суд назначил наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 6 лет. В доход государства конфисковано 1,5 млн рублей, полученных в качестве взяток. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство и рассматривается в суде.