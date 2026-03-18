Сезон охоты на глухаря и тетерева стартует 20 марта в Беларуси

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Сезон охоты на самцов глухаря и тетерева открывается с 20 марта и продлится по 10 мая, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Источник: Sputnik.by

Добывать дичь можно во все дни недели, но в разрешенное время — с 03:00 до 09:00.

Охотиться на птиц разрешено ружейным способом на току: с подхода, из засады с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов с дробью, нарезного охотничьего оружия. Разрешены также охотничьи луки и арбалеты.

«Охота разрешена только на самцов глухаря и тетерева. Глухарь и тетерев — это представители семейства фазановых и в Республике Беларусь относятся к охотничьим животным нормируемых видов. В этой связи для охоты на них нужно обратиться к пользователю охотничьих угодий и приобрести не только путевку, но и разрешение на добычу», — говорится в сообщении БООР.

Там подчеркнули, что охота на глухаря в Брестской и Гродненской области запрещена.

Ранее в Беларуси стартовал весенний сезон охоты на гусей и селезней. Охота на них проводится в светлое время суток, за исключением промежутка с 12:00 до 18:00. Добыча птицы разрешена ружейным способом из скрадка или засады с использованием маскировки, манков, подсадных птиц или чучел.