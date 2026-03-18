Платные трассы в Татарстане набирают популярность

В Татарстане растет востребованность платных автодорог. Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Ранис Файзуллин, при появлении дублеров до 30% водителей переходят на платные маршруты, снижая нагрузку на бесплатную сеть.
По трассе Алексеевск — Альметьевск в среднем за сутки проезжает 4,5−5,5 тысячи автомобилей, за год — почти 1,9 миллиона рублей. Еще активнее используется Вознесенский тракт: суточный трафик достигает 10−15 тысяч машин, а годовой — 5 миллионов рублей.
Напомним, почти 9,6 миллиарда рублей направят на реконструкцию дорог в Лаишевском районе. Все работы будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета.