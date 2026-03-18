«Это не наша вина, это вина США»: в МИД Ирана заявили, что американцы перебросили своих военных в городские отели

Арагчи: США переселили своих военных с баз в городские отели.

США перебросили своих военных с баз в отели в различных городах. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Иран не ограничивается ударами только по военным базам США. Он подчеркнул, что целью Ирана становится все территории, где находятся американские военные.

«Некоторые из этих мест могут находиться вблизи городских районов. Это не наша вина, это вина Америки. Они перебросили своих военных с баз в отели в городах. В целом, именно поведение США привело регион к этой ситуации», — заявил Арагчи.

Ранее Арагчи также заявлял, что Тегеран намерен изменить порядок судоходства в стратегически важном Ормузском проливе после завершения конфликта с США и Израилем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше