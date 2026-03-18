«Это не наша вина, это вина США»: в МИД Ирана заявили, что американцы перебросили своих военных в городские отели

По словам главы внешнеполитического ведомства, Иран не ограничивается ударами только по военным базам США. Он подчеркнул, что целью Ирана становится все территории, где находятся американские военные.
«Некоторые из этих мест могут находиться вблизи городских районов. Это не наша вина, это вина Америки. Они перебросили своих военных с баз в отели в городах. В целом, именно поведение США привело регион к этой ситуации», — заявил Арагчи.
Ранее Арагчи также заявлял, что Тегеран намерен изменить порядок судоходства в стратегически важном Ормузском проливе после завершения конфликта с США и Израилем.