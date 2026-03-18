В МИД Ирана рассказали о будущем Тегерана после гибели Лариджани

Гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани не окажет влияния на стабильность политической системы Ирана. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Иран «обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами».
«Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», — подчеркнул он в интервью телеканалу Al Jazeera, комментируя гибель Лариджани.
Арагчи отметил, что в системе Ирана нет фигуры важнее, чем верховный лидер, однако даже после его гибели все в Исламской Республике продолжило функционировать.
Напомним, Али Лариджани был убит во время удара США и Израиля. Кроме того, в Тегеране погиб командир подразделения «Басидж» Голама Резе Сулеймани.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отомстит за гибель Али Лариджани, и его месть будет суровой. Он назвал виновных в смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности преступными террористами, запятнавшими свои руки кровью угнетенных.