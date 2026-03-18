Экс-сотрудник нижегородской Росгвардии задержан за фальсификацию данных об оружии

Он вносил ложные сведение в период с 2018 по 2022 годы.

Источник: Живем в Нижнем

Бывшего сотрудника нижегородского управления Росгвардии арестовали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фигурантом уголовного дела стал экс-начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Дзержинску и Володарскому району. Установлено, что на протяжении четырех лет он вносил в систему Росгвардии заведомо ложные данные об уничтожении пропавшего оружия.

По месту жительства бывшего главы отдела проведены обыски. Суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления и иные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что новый директор ГУММиД Анатолий Агеев задержан в Нижнем Новгороде.