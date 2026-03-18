Флаг Нижегородской области подняли над Антарктидой

Знаменитый экспедитор Федор Конюхов поднял флаг Нижегородской области над Антарктидой. Знамя развеялось на острове Смоленск (Ливингстон), где работала одиночная полярная станция российского путешественника. Как отметил губернатор Глеб Никитин, она первая и пока единственная в мире такого формата.
На побережье установили две титановые таблички в память о первой русской антарктической экспедиции 1819−1821 годов, котоыре прошли под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Русские мореплаватели открыли Антарктиду 206 лет назад и назвали остров, где работал Конюхов, Смоленском — в честь героической обороны 1812 года.
Сами титановые указатели изготовили на предприятии «Форэнерго» в Чкаловске, которое выступило генеральным партнером экспедиции. Руководители холдинга отправились на край света вместе с Конюховым, чтобы оставить на острове память о Нижегородской области. А теперь плывут обратно вместе с флагом с подписью Федора Филипповича.
«Сегодня другие страны пытаются усилить свое присутствие в Антарктиде. Экспедиция Федора Конюхова — это четкий сигнал: Россия здесь была, есть и будет. А Нижегородская область всегда будет в эпицентре судьбоносных событий для страны», — подчеркнул Никитин.
