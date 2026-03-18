В рамках акции «Сад Памяти» в воронежских лесах высадят больше 73 тысяч сеянцев

В Воронежской области пройдет акция «Сад Памяти», которая реализуется уже 6 лет по всему миру. За это время волонтеры в 83 странах мира высадили уже более 160 млн деревьев.
Акция стартовала в 2020-м году в честь 75-летия Великой Победы. Ее целью провозгласили высадку 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.
В этом году помимо памяти героев Великой Отечественной войны, акция посвящена участникам СВО и жертвам геноцида в ВОВ. Создание «живых памятников» подчеркивает единство народа и преемственность поколений защитников Отечества.
Воронежская область участвует в эколого-патриотическом проекте с 2019 года. Участники акции уже высадили на территории лесного фонда более 1,5 миллиона сеянцев сосны, березы и других лесных пород.
В этом году новые деревья появятся в 17 лесничествах области. На площади почти 20 гектаров планируется высадить свыше 73 тысяч сеянцев. Основным событием станет мероприятие в Пригородном лесничестве (район Кожевенного кордона). Здесь на площади 3,35 га высадят сеянцы сосны, выращенные в тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра.