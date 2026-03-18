Беспрозванных поручил Минздраву создать запасы лекарств для льготников и избежать сбоев

дополнительном финансировании закупок лекарств для льготных категорий граждан. В бюджете 2026 года на эти цели предусмотрено ещё 400 миллионов рублей.
Таким образом, общий объём средств на льготные медикаменты достигнет почти 4 миллиардов — это на 30% больше, чем в прошлом году.
Глава региона поручил министерству здравоохранения обеспечить бесперебойную выдачу препаратов. Он обратил внимание, что иногда сбои происходят из-за логистических проблем. Чтобы этого избежать, необходимо формировать достаточные запасы лекарств в регионе.
«Лекарства должны быть обязательно в наличии», — подчеркнул Беспрозванных, обращаясь к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву.