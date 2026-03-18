На 346% вырос объем госзакупок лекарств в Нижегородской области

За первые два месяца 2026 года объем госзакупок лекарств в Нижегородской области вырос на 346% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на аналитиков «Курсор».
Только за январь и февраль регион закупил лекарств на 7,3 миллиарда рублей. Это 6% от всех госпоставок медикаментов в стране. Больше потратили только Москва и Санкт-Петербург, так что Нижегородская область замкнула тройку лидеров.
Такой резкий скачок эксперты связывают с обновлением старых контрактов, срок действия которых истек. Новые договоры могут заключаться на период до трех лет.
Всего в январе-феврале в России на госзакупки лекарств потратили более 203 миллиардов рублей. Из них 14,4 миллиарда направили на лечение высокозатратных нозологий, 15,1 миллиарда — на терапию ВИЧ и гепатита. Отдельно по линии фонда «Круг добра» закупили лекарств на 13,8 миллиарда рублей, что в шесть раз больше, чем год назад.
Напомним, в Нижегородской области резко выросли расходы на лекарства от мигрени. Только в январе 2026 года траты увеличились на 45%, а за весь 2025 год нижегородцы потратили 104,8 миллиона рублей.