Собянин рассказал об испытательном центре роботов и беспилотных систем

На полигоне также проходит тестирование гусеничная платформа «Веном Саранча» от компании «РОБКОМ». Этот манёвренный электрический вездеход отличается высокой проходимостью и может использоваться как для кошения травы летом, так и для уборки снега зимой, рассказал Собянин. Благодаря бесшумной работе его можно применять даже ночью в жилых кварталах. В ходе испытаний робот успешно справился с уборкой снежного покрова высотой до 40 см и преодолел сугробы до одного метра.