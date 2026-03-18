Собянин рассказал об испытательном центре роботов и беспилотных систем

Московский инновационный кластер открыл первый в РФ испытательный центр полного цикла для беспилотных роботизированных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.
Центр предназначен для тестирования широкого спектра автономной техники — от коммунальных и складских до логистических, транспортных, мониторинговых и строительных роботов.
Основная площадка центра расположена в Инновационном центре «Сколково», где находятся штаб-квартира, зоны для проведения профильных мероприятий и несколько специализированных участков для испытаний. Кроме того, для тестирования будут использоваться полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие локации.
Подать заявку на проведение испытаний можно через платформу i.moscow всего в несколько кликов, а благодаря ускоренному рассмотрению документов разработчики могут приступить к тестированию уже через несколько дней после обращения.
Разработчики получают возможность проверять свои системы в максимально приближённых к реальности условиях: в офисных и общественных помещениях, на открытых территориях с различным покрытием, а также на воде и под водой. Наличие собственного испытательного центра позволяет значительно сократить путь от опытного образца до серийного производства и служит важным стимулом для развития отечественных технологий.
Среди первых участников — компания «ЯкуРоботикс», которая тестирует автономную поломоечную машину Unit, рассказал Собянин.
Робот самостоятельно строит карту помещения в реальном времени, прокладывает маршрут и уверенно объезжает как неподвижные, так и движущиеся препятствия, включая людей. При необходимости он возвращается на док-станцию для подзарядки и замены воды, после чего продолжает работу.
Компания «ГУМИЧ РТК» проводит испытания патрульного робота «Городовой», предназначенного для наблюдения за обстановкой на закрытых территориях и в общественных пространствах. Оснащённый стереокамерами и технологией компьютерного зрения, он в реальном времени создаёт точные карты местности и способен обнаруживать даже небольшие движущиеся объекты. Робот интегрирован с системами видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
На полигоне также проходит тестирование гусеничная платформа «Веном Саранча» от компании «РОБКОМ». Этот манёвренный электрический вездеход отличается высокой проходимостью и может использоваться как для кошения травы летом, так и для уборки снега зимой, рассказал Собянин. Благодаря бесшумной работе его можно применять даже ночью в жилых кварталах. В ходе испытаний робот успешно справился с уборкой снежного покрова высотой до 40 см и преодолел сугробы до одного метра.
Компания «Мобильные роботизированные системы» тестирует автономные грузовые роботы «МОРОС», способные перевозить грузы массой до 1,5 тонны на складах и промышленных объектах. Система позволяет им взаимодействовать с другими роботами и умными устройствами, автоматически распределяя задачи и прокладывая маршруты. Использование таких роботов повышает производительность труда в 2−3 раза, ускоряет обработку грузов вдвое и увеличивает ёмкость хранения на 20% за счёт более рационального использования пространства.
Группа компаний «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM — универсальную «роборуку», подходящую для сборки, упаковки, окраски и выполнения точных операций с мелкими деталями. Такие роботы уже применяются в автомобилестроении, фармацевтике и тяжёлой промышленности. Производитель выпускает 5 моделей с разными характеристиками под различные задачи.
Ранее Собянин сообщил, что беспилотный поезд метро прошёл уже более 1000 км по Большой кольцевой линии.