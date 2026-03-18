Овчинский: в Рязанском районе по реновации построят жилой дом

По программе реновации жилой дом построят на юго-востоке Москвы, в Рязанском районе. Как сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, выдан соответствующий ГПЗУ. Работы будут вестись по адресу: ул. Михайлова, зем. уч.13.
«На территории площадью 0,98 гектара появится новостройка с современной архитектурой и благоустроенным дворовым пространством. Предельная площадь дома составит 34 тысячи квадратных метров. Кроме того, проект предусматривает размещение торговых и бытовых помещений на первых этажах, что обеспечит жителей повседневными сервисами в шаговой доступности», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
ЮВАО показывает высокие результаты в выполнении программы реновации и занимает второе место среди всех округов города по числу уже возведенных и сданных в эксплуатацию жилых домов, предназначенных для переселения граждан в рамках этой масштабной инициативы.
Градостроительный план земельного участка — ключевой документ, необходимый для строительства объектов. Он содержит детальную информацию о том, какие объекты можно построить на данном участке и какие максимальные параметры допустимы для различных зданий.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение более пяти тысяч домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы. Также ранее он заявил о включении еще пяти площадок в реновацию.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, с начала реализации программы новоселье отпраздновали около 85 тысяч семей во всех округах столицы. В Восточном административном округе новое жилье получили около пятнадцати тысяч семей, в Юго-Восточном — почти 13,8 тысячи, а в Северном — более десяти тысяч семей. Текущие темпы переселения обеспечивают комфортные жилищные условия для почти 260 тысяч жителей столицы. Все новоселы получают квартиры с современной отделкой и въезжают в новые дома без дополнительных хлопот и затрат.