Овчинский: в Рязанском районе по реновации построят жилой дом

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, с начала реализации программы новоселье отпраздновали около 85 тысяч семей во всех округах столицы. В Восточном административном округе новое жилье получили около пятнадцати тысяч семей, в Юго-Восточном — почти 13,8 тысячи, а в Северном — более десяти тысяч семей. Текущие темпы переселения обеспечивают комфортные жилищные условия для почти 260 тысяч жителей столицы. Все новоселы получают квартиры с современной отделкой и въезжают в новые дома без дополнительных хлопот и затрат.