Алексей Беспрозванных: дополнительно 400 миллионов рублей направят на лекарства для льготников

Источник: Янтарный край

На оперативном совещании правительства Калининградской области 17 марта губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о выделении дополнительных средств на обеспечение льготных категорий граждан медикаментами. Объём финансирования увеличен на 400 миллионов рублей.

С учётом этих средств общая сумма, заложенная в бюджет на 2026 год на лекарства для льготников, составит почти 3,95 миллиарда рублей. Это на 30% превышает уровень прошлого года.

Губернатор акцентировал внимание министра здравоохранения Сергея Дмитриева на необходимости бесперебойной выдачи препаратов. По его словам, иногда сбои возникают из-за логистических задержек, и чтобы их избежать, нужно заранее создавать в регионе достаточный запас лекарств. «Лекарства должны быть обязательно в наличии», — подчеркнул Беспрозванных.