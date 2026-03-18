Депутат Свинцов: 99 процентов всех повседневных ресурсов включат в белые списки

Белые списки будут включать в себя все повседневные онлайн-ресурсы, кроме тех, которые могут представлять угрозу. Об этом в среду, 18 марта, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов.

— В них попадет 99 процентов всех ресурсов, которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак. То есть банковские приложения, приложения мобильных операторов, «Госуслуги», маркетплейсы, доставка, пиццы, такси, — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что при отключении мобильной связи у пользователей исчезнет доступ только к «сомнительным ресурсам», в то время как обычные сервисы продолжают работать качественно. Комментируя перебои со связью в крупных городах, Свинцов отметил, что речь идет о перенастройке и об обновлении сетей, это может занять от одной до двух-трех недель, передает ТАСС.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что массовое отключение интернета и связи в Москве связано с обеспечением безопасности и происходит в рамках законодательства.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше