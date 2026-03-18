МИД Ирана: Верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в среду, 18 марта, заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров и получил лишь незначительные травмы при ранении.
— Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии, — сказал Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Моджтаба Хаменеи якобы прилетел на лечение в Москву. Об этом 16 марта написала кувейтская газета Al Jarida.
В то же время таблоид The Sun 12 марта сообщил, что после авиаудара Моджатаба Хаменеи получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали одну или две ноги.