Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: Верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в среду, 18 марта, заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров и получил лишь незначительные травмы при ранении.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в среду, 18 марта, заявил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи полностью здоров и получил лишь незначительные травмы при ранении.

— Насколько мне известно, у него были лишь легкие травмы, и он по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем. Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии, — сказал Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

Новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи удалось избежать гибели при ракетном обстреле США 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад. Уточняется, что Моджтаба Хаменеи получил легкое ранение ноги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Моджтаба Хаменеи якобы прилетел на лечение в Москву. Об этом 16 марта написала кувейтская газета Al Jarida.

В то же время таблоид The Sun 12 марта сообщил, что после авиаудара Моджатаба Хаменеи получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали одну или две ноги.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше