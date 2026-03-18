Минсвязи сказало, когда в Беларуси улучшится мобильная связь вдоль трасс

В Министерстве связи и информатизации сказали, когда в Беларуси улучшится мобильная связь вдоль дорог, пишет sb.by.
По словам первого замглавы Минсвязи Павла Ткача, до 2030 года в Беларуси запланировано двукратное увеличение емкости сетей, улучшение работы мобильного интернета, в том числе и вдоль трасс республиканского назначения. Он пояснил, что еще в 2025 году планировалось улучшить мобильную связь вдоль автомагистрали М-1, однако операторы столкнулись с проблемами.
— Из-за технических ограничений очень сложно найти локацию вблизи дороги, где можно было бы разместить вышку. Сейчас вырабатываем универсальное решение, которое можно масштабировать вдоль трассы, — пояснил чиновник.
Также постановление Совмина (№ 1073 от 31 декабря 2024-го) регламентирует улучшение связи вдоль республиканских дорог до 2028 года. И стоит задача к 2030 году охватить территорию Беларуси сетью сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE на уровне 99%.
Средняя скорость передачи данных в областных центрах и Минске будет обеспечена на уровне 135 мегабит в секунду, в районных центрах, городах и городских поселках — 110, на остальной территории — 30 мегабит в секунду.
Ожидается за пять лет также масштабировать технологии 5G и использовать спутниковые технологии. Спутниковую связь хотят использоваться там, где трудоемко, но необходимо быстро провести связь. Это может быть актуально для регионов Полесья, где лесистая местность.
