Волгоградский телемедцентр провел более 10,5 тысяч консультаций за два года

Волгоградский региональный телемедицинский центр за два года работы провел более 10,5 тысяч консультаций, значительно улучшив доступность медицинской помощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным облздрава, большинство консультаций — 6003 — прошли в формате «врач-пациент». Люди напрямую получали квалифицированную помощь, не выходя из дома.
Также состоялось 3151 подключение в формате «врач-врач», когда специалисты консультировались между собой. Из них 1386 видеоконференций провели с национальными медицинскими исследовательскими центрами, что позволило привлечь к решению сложных случаев ведущих экспертов страны. Остальные консультации провели с главными внештатными специалистами здравоохранения Волгоградской области.
Важно отметить, что центр предлагает онлайн-консультации по 20 различным направлениям. Среди них — кардиология, нейрохирургия, медицинская реабилитация, эндокринология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия и многое другое. Благодаря этому, жители отдаленных районов области могут получить консультацию узкого специалиста, не тратя время и деньги на поездки в областной центр.