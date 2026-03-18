Израильская авиация снесла многоэтажное здание в центре Бейрута

Военно-воздушные силы Израиля снесли жилое многоэтажное здание в районе Башура рядом с центральной площадью Бейрута. Об этом в среду, 18 марта, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе израильская армия дважды ударила по этому же зданию, тогда оно получило частичные повреждения.
— Я не знаю, чем Израилю не понравилось это здание. Они били по нему и в прошлую войну в 2024-м. Это обычный дом, в котором жили обычные люди, — рассказал агентству работник кафе, расположенного напротив разрушенного здания.
Днем ранее стало известно, что иранские ракеты упали рядом с офисом президента Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.
До этого Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по высокопоставленному члену «Хезболлы» в ливанском Бейруте. Сообщалось, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.