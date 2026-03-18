Иран объявил о новой волне ударов в качестве мести за убийство Лариджани

Иранское руководство объявило об очередной волне ракетных ударов по Израилю. Это будет местью за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Об этом сообщает телеканал Press TV.
«КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.) объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — говорится в сообщении.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отомстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. По его словам, месть будет суровой.
Накануне Израиль заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) вероятно ликвидировала секретаря Совета Безопасности Ирана Али Лариджани.
После этого представители иранских властей подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб.