Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран объявил о новой волне ударов в качестве мести за убийство Лариджани

Тегеран объявил 61-ю волну атак на Израиль в качестве мести за гибель Лариджани.

Источник: Комсомольская правда

Иранское руководство объявило об очередной волне ракетных ударов по Израилю. Это будет местью за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.) объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отомстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани. По его словам, месть будет суровой.

Накануне Израиль заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) вероятно ликвидировала секретаря Совета Безопасности Ирана Али Лариджани.

После этого представители иранских властей подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше