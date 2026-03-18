Из-за паводка усилили контроль качества питьевой воды в Красноярском крае

Особое внимание будет уделено колодцам и родникам.

В Красноярском крае в период половодья Роспотребнадзор перешёл на усиленный режим мониторинга. Специалисты будут регулярно проверять качество воды и следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

Основную опасность представляют талые воды: они смывают в реки мусор, отходы и продукты жизнедеятельности животных. Вместе с ними в воду могут попадать возбудители дизентерии, сальмонеллёза и других инфекций.

Особое внимание — колодцам и родникам. Их состояние напрямую зависит от чистоты прилегающей территории. Воду из таких источников специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обязательно кипятить.

Ранее мы сообщали, что в МЧС рассказали, где ожидаются паводки в Красноярском крае.