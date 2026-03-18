Власти Светлого заказывают проект экопарка с кинотеатром, велодорожкой и школой юного натуралиста

В Светлом ищут подрядчика для проектирования экопарка в районе улицы Харьковской. Площадь территории составляет 7,2 гектара.
Как следует из документов к закупке, победителю торгов предстоит разработать проект нового места отдыха «Светландия». Создание экопарка включили в заявку во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.
На территории между больницей и стадионом планируют проложить дорожки, обустроить освещение и видеонаблюдение. В задании на проектирование также указана велодорожка протяжённостью 1800 метров, две детские площадки, скейт-парк, зона для занятий спортом, амфитеатр с кинотеатром, скамейки, урны, тренажёры и малые архитектурные формы.
Отдельную часть парка посвятят экологическому просвещению. В «Светландии» хотят открыть школу юного натуралиста, орнитологическую станцию, школу юного машиниста и тропу здоровья. Предельную стоимость благоустройства оценили в 150 миллионов рублей.
Подрядчика для проектирования экопарка определят 25 марта. Максимальная стоимость контракта 8,37 млн рублей.