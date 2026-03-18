Власти объявили массовую вакцинацию из-за укусившего человека кота под Минском

В Минском районе кот укусил человека, после чего власти объявили массовую вакцинацию. Подробности сообщает pristalica.by.
Инцидент произошел в деревне Курганы. Сообщается, что сельчанина покусал безнадзорный кот. Чтобы не допустить распространение заболевания бешенством в Минском районе ветсанслужбами проводятся профилактические мероприятия.
Так, в пятницу, 20 марта, специалисты Минской райветстанции будут проводить бесплатную профилактическую вакцинацию против бешенства. Уточняется, что прививочная кампания охватит личные подворья граждан и фермерские хозяйства в деревне Курганы на улице Механизаторов.
Жителей попросили обеспечить присутствие домашних животных, кошек и собак, для вакцинации. Владельцам животных нужно предоставить ветпаспорт на животное, а если документа нет — оформить его платно за 1 белорусский рубль. Во время процедуры вакцинации хозяева держат животное. Также нужен намордник, поводок и защитные перчатки.
Кроме того, в пятницу, 20 марта, будет проводиться оральная иммунизация диких хищников. Для этого в окрестностях деревни разбросают специальные приманки-блистеры с вакциной. Такие блистеры запрещено людям брать в руки и перемещать, они опасны при попадании на открытые участки кожи.
Ранее ветеринар сказал белорусам про опасность собачьего корма для котов и наоборот. А БООР показало редкое животное, замеченное в Беларуси.
Еще мы писали, что МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси.
Тем временем полторы тонны говядины из Беларуси уничтожены в России.