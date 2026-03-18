Школьники и студенты сыграют в футбол дронов на чемпионате в Красноярске

С 16 по 19 апреля в МВДЦ «Сибирь» пройдет Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0». В мэрии рассказали, что в этом году на мероприятии представят новое соревновательное направление — футбол дронов.
Футбол дронов — это инновационный командный вид спорта, где пилоты управляют дронами в защитных сферах на специальной арене, стараясь забить гол в ворота соперника. Игра сочетает навыки пилотирования, робототехники и тактического взаимодействия. Формат направлен на подготовку будущих специалистов в области БПЛА.
Матчи будут проходить в закрытом пространстве 6×3 метра, обтянутом сеткой. В составе команды пилоты, тренеры и технические специалисты, всего — до 8 игроков. Поединок состоит из трех раундов по три минуты, между раундами у каждой команды есть время для устранения повреждений. Участники должны иметь опыт управления дронами, подтвержденный тренером или организаторами.
«Лига дрон-футбола ставит целью создание инновационной спортивно-образовательной среды, где участники развивают инженерные и командные навыки, популяризируют STEM-дисциплины. Навык управления дронами дает преимущества в работе, исследовательской деятельности, военном деле. Мы надеемся, что футбол дронов с каждым годом будет становиться масштабнее», — заявил директор АНО «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего” Максим Турушев.
Сейчас на чемпионат заявлена команда «RobboDron» из Краснодарского края. Заявки принимают до 1 апреля на официальном сайте. С подробным регламентом соревнований можно ознакомиться по ссылке.
Судить спортсменов будет Александр Холкин, чемпион мира по гонкам на дронах в международной лиге чемпионов дронов, двукратный чемпион России и лучший пилот мира.
«Полетами на дронах занимаюсь уже больше 8 лет. Родился и учился в Красноярске — школах № 149 и № 145. Сейчас студент МГТУ имени Н. Э Баумана по специальности “Системы управления летательными аппаратами”. Для чемпионата наша команда разработала спортивный технический регламент и подготовила обучающий вебинар. Благодаря таким соревнованиям развиваются компетенции сборки, настройки, эксплуатации и управления дронами, что очень актуально в наше время», — отметил Александр Холкин.
Всего на чемпионате представят 16 соревновательных направлений. В мероприятии примут участие более 110 команд из 24 субъектов Российской Федерации. Также приедут робототехники из Казахстана, Кыргызстана, Зимбабве и Гонконга. Тема сезона — «Безопасный маршрут». Ребята должны сконструировать роботов, связанных с улучшением дорожной инфраструктуры.
Сейчас прорабатывается деловая программа чемпионата. Для участников будут организованы интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны. Соревнования открытые, в течение четырех дней все желающие могут поболеть за команды и погрузиться в мир робототехники.
