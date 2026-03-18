«Даже обычное занятие могло превратиться в пытку»: хирурги спасли беременную женщину с травмой руки

Микрохирурги провели уникальную операцию женщине, которая ждала ребенка и получила серьезное повреждение руки. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный Минздрав, пациентка поступила в больницу 6 марта с травмой предплечья — у нее были разорваны срединный нерв и сухожилия, которые сгибают пальцы.
— С такой травмой человек не может ничего удерживать в руке, теряет чувствительность и не в состоянии делать обычные дела. Но ситуация осложнялась тем, что женщина находилась на 38-й неделе беременности. Любая операция в таком положении требует ювелирной точности — нужно учитывать влияние анестезии на плод и огромную нагрузку на организм будущей мамы, — пишут журналисты.
Хирурги Эдгар Мусаелян и операционная сестра Ирина Очкина блестяще справились. Операцию сделали под местным наркозом. Врачи сшили поврежденный нерв и восстановили сухожилия всех пальцев. Уже после вмешательства женщина начала шевелить рукой, вернулась чувствительность. Ей и ребенку ничего не угрожает.
