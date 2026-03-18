Держала в тайне два года. Красноярка стала сиротам другом, а потом мамой

Многие из нас в детстве попадали в больницу, и если рядом не было близкого взрослого, болеть было ещё тяжелее. Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» решил поддержать тех детей, которые остались один на один с недугом, и организовал профессиональную помощь. В рамках программы «Буду рядом» няни ухаживают и заботятся о детях из детских домов и Дома малютки, которые по какой-то причине остались в больнице одни. Работу специалистов оплачивают благодаря поддержке программы «Совкомбанк про добро». Программа работает уже четвёртый год, а с прошлого года «Жёлтый Аист» увеличил количество тех, кому можно помочь, — теперь это малоимущие и многодетные семьи. На платформе «Совкомбанк про добро» каждый может сделать пожертвование и поддержать инициативу. Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» является участником совместного проекта «Совкомбанка» и Sk Финтех Хаб «Технологии добра».