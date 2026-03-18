Держала в тайне два года. Красноярка стала сиротам другом, а потом мамой

Благотворительность может проявляться по-разному, но в первую очередь это отклик души. У красноярки Анны Шопот счастливая семья — муж и дети, и она никогда не думала об опеке. История, которая случилась в её жизни, по словам самой женщины, случайность, хотя на деле это был осознанный выбор. Как дружба может перерасти в семью, она рассказала корреспонденту krsk.aif.ru.
Случайная неслучайность.
В тот судьбоносный день Анна была на маникюре и листала ленту в соцсетях. В её телефоне и до этого выскакивали посты благотворительного фонда с информацией о наставничестве. Суть проекта в том, что любой взрослый может стать другом ребёнку из детского дома.
«Всё вышло случайно. В социальных сетях я обычно провожу мало времени, но эти посты прямо зацепили. Объявлений было так много, что мне стало любопытно. Хотя я даже не понимала, что это такое. В конце поста было сообщение с просьбой сделать репост, и я подумала, будет неправильно никак не откликнуться. Если все так будут делать — просто рассылать эти сообщения, то кто будет помогать? Это как-то подло — много раз увидеть и так и не приехать», — вспоминает Анна.
Она оставила заявку на сайте благотворительного фонда «Жёлтый Аист», и её пригласили на собеседование. Опыт волонтёрства у неё уже был, иногда она оказывала адресную помощь — отвозила старикам еду или памперсы многодетным мамам. В фонде девушка познакомилась с куратором проекта наставничества Ириной Пичугиной и другими специалистами.
«Там я узнала, что наставник — это для ребёнка друг, с которым можно поговорить, а не спонсор. Так называемый “личный взрослый ребёнка”, потому что в детском доме у них всё общее», — объясняет девушка.
Анна не считает, что это был минутный порыв. Она много общается с подростками, и их поведение во многом ей понятно.
«У меня два сына — 16 и 17 лет, и у них много друзей, знакомых. Они приходят ко мне за советами, особенно когда боятся своих родителей о чём-то спросить», — делится Анна.
А ещё у девушки большая семья, и она привыкла к тому, что вокруг всегда много детей.
«У нас так принято: если праздник, то родня собирается человек по тридцать», — улыбается красноярка.
«Стань моим другом?».
По словам Анны, многие задаются вопросом: как понять, готов ли ты стать другом для воспитанника детского дома? Сама она считает, что к такому сложно подготовиться, потому что не знаешь, чем это может обернуться. Неслучайно ещё на этапе обучения отсеивается много желающих.
По правилам детского дома, у одного ребёнка должен быть один наставник. Анна захотела стать другом именно для девочки, потому что опыт общения с мальчишками у неё уже есть.
«Дети из детских домов видят многое — посещают зоопарки, разные мероприятия, и их сложно удивить чем-то в плане досуга, но нам объяснили, что им нужно не это, а именно друг, который может выслушать», — рассказывает о своих страхах Анна.
Для того чтобы «пара» друзей совпала, их совместимость определяют специалисты, в том числе и психологи. В итоге Анна стала наставников 13-летней Алины.
«Первая встреча длилась 30 минут. Мы обе смущались, и было непонятно, что делать. Алине нужно было собираться в детский лагерь, куда она уезжала на две недели», — вспоминает первую встречу Анна.
Когда девочка вернулась, они возобновили общение: раз в неделю гуляли в парках, обедали в кафе.
«Я учила её обыденным, казалось бы, вещам. Мы ходили по магазинам, смотрели, сколько что стоит, изучали, из чего готовят суп. Эти простые для нас вещи Алина не знала», — рассказывает девушка.
Спустя время выяснилось, что у Алины есть сестра Дарина. Ей девять лет, и она тоже живёт в детском доме. Однако между собой девочки особо не общались. Алина не испытывала к сестре родственных чувств, ее этому просто не научили. Только спустя полгода она разрешила взять на прогулки с наставником Дарину. Втроём они отправились в кино. Для Алининой сестры многое оказалось в новинку.
«Например, движущийся эскалатор казался ей страшным. Открытием стала лента для продуктов в супермаркете», — вспоминает Анна.
Как выяснилось, у девочек есть ещё младший брат, но он уже давно усыновлён.
Мечта о семье.
Супруг Анны узнал о её общении с девочкой из детского дома только спустя два года.
«Решила не рассказывать, потому что сама не понимала, получится у меня или нет и что вообще из этого выйдет. Поэтому дружба с Алиной поначалу была нашей тай 1f40 ной», — улыбается наставник.
Первая встреча девочек с семьёй Анны случилась на весенних каникулах — все вместе они отправились в аквапарк. После успешного знакомства было решено оформить гостевую опеку, чтобы можно было забирать их и на ночь.
«Для девочек были особенными простые вещи, например, когда они могли побыть одни в комнате или принять ванну. Потому что в детском доме ты всегда в толпе», — объясняет Анна.
Особенное слово «мама» Анна услышала спустя полгода.
«Мы вернулись из поездки на озёра, и понеслось. “Мама” звучало через слово, это было очень волнительно. Хотя с тех пор особо ничего не изменилось», — вспоминает девушка.
Встречи длились полгода, а потом старший сын Анны спросил: «Как вы можете их отпустить?» А потом уже и супруг начал говорить, что привык к девочкам.
«Как-то муж отвёз девочек в детский дом и вернулся растерянным. Сказал, что больше не хочет их туда надолго возвращать», — вспоминает переломный момент Анна.
Всё лето семья думала об опеке и морально к этому готовилась. Затем прошли «Школу приёмных родителей». Когда Алина и Дарина узнали, что их заберут в семью, у них был шок, а потом слёзы.
«Они даже говорить не могли от эмоций, рыдали всё время. Помню, сказали, что это была мечта», — вспоминает Анна.
Новая жизнь.
От знакомства до опекунства прошло два года.
«Самое сложное — это пережить два периода: “цветочный” и когда дети испытывают тебя на любовь. Я об этом знала и ждала со страхом. Дети травмированы и делали всё, чтобы их бросили: пакостили, бродяжничали, хохотали без остановки», — вспоминает Анна.
Первые дни пребывания девочек в семье были самыми сложными. В этот период Анне и её семье очень помогли в фонде «1f40 Жёлтый Аист»: специалисты рассказывали о правильной адаптации, поддерживали морально и консультировали по всем вопросам.
«Я знала, что этот период пройдёт, это нужно просто пережить. Когда он закончился, мы начали жить спокойно. Они давно называют нас мамой и папой. Такое чувство, как будто и не было иначе», — расчувствовавшись, рассказывает Анна.
Близкие и знакомые решению Анны не удивились, им, скорее, было любопытно.
«С появлением Алины и Дарины жизнь стала более динамичной и насыщенной. Появилось больше мероприятий, девчачьих забот, все стены дома в рисунках, кругом косметика и блестяшки. Теперь у меня целая команда помощников по дому. Алина и Дарина постоянно что-то рассказывают, часто приходят обниматься. Стало как-то трепетнее», — улыбается девушка.
Сейчас Алине почти 17 лет, и она мечтает стать швеёй. Родители совсем скоро отправят её на курсы кройки и дизайна. Дарина учится в шестом классе и ходит в художественную школу.
«Самое важное — я не относилась и не отношусь к опекунству как к спасению. Девочки мне очень многое дают, как и любые дети — и счастье, и радость. Это не “киношная история”, а осознанный выбор. О своём поступке я не пожалела ни разу. Надеюсь, моя история кого-то вдохновит», — подводит итог Анна.
Помочь может каждый.
За пять лет реализации проекта наставничества от благотворительного фонда «Жёлтый Аист» больше 105 подростков обрели взрослого друга. Если вы пока не готовы к такому решению, помочь можно на расстоянии. Например, стать участником благотворительной программы «Буду рядом».
Многие из нас в детстве попадали в больницу, и если рядом не было близкого взрослого, болеть было ещё тяжелее. Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» решил поддержать тех детей, которые остались один на один с недугом, и организовал профессиональную помощь. В рамках программы «Буду рядом» няни ухаживают и заботятся о детях из детских домов и Дома малютки, которые по какой-то причине остались в больнице одни.
