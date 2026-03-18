ИКИ РАН: Полярные сияния могут накрыть Землю из-за удара плазменного облака

По данным ученых, 19 марта к Земле подойдет выброс плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. Следствием этого станут геомагнитные бури уровня G2-G3. Исследователи отмечают, что буря может оказаться сильнейшей за последние два месяца.