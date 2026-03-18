ИКИ РАН: Полярные сияния могут накрыть Землю из-за удара плазменного облака

ИКИ РАН сообщает, что уже в ближайшее время на Земле появятся полярные сияния.

Полярные сияния могут накрыть Землю в результате недавнего удара плазменного облака. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, 19 марта к Земле подойдет выброс плазмы от солнечной вспышки M-класса, произошедшей 16 марта. Следствием этого станут геомагнитные бури уровня G2-G3. Исследователи отмечают, что буря может оказаться сильнейшей за последние два месяца.

Специалисты также заметили появление новых корональных дыр на обращенной к Земле стороне звезды. Их влияние начнет ощущаться ближе к выходным.

«Полного покоя пока точно не ожидается. Пока ждем прихода плазменного облака и, возможно, полярных сияний», — говорится в сообщении лаборатории.

Прежде сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовали прогноз космической погоды на текущую неделю — с 16 по 22 марта. Ознакомиться с ним можно на сайте KP.RU.