Telegram усилил модерацию контента, заблокировав за сутки более 114 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram усилил модерацию контента, заблокировав более 114 тысяч групп и каналов. Об этом свидетельствует статистика платформы, с которой ознакомилось РИА «Новости».

Согласно данным, 17 марта было заблокировано 114 348 сообществ. Уровень суточной блокировки выше 100 тысяч был превышен впервые с 10 марта, когда ограничения затронули 102 612 групп и каналов.

Всего с начала 2026 года Telegram ограничил доступ уже к более чем 7,5 млн каналов и групп. Из них порядка 27 тысяч заблокированы за распространение террористического контента.

Напомним, с 10 февраля Роскомнадзор начал замедление работы мессенджера в России из-за отказа удалять запрещённую информацию. По данным Минцифры, Telegram проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы о наркотиках. В начале года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл три условия для снятия ограничений: соблюдение российского законодательства, гибкий контакт с властями и поиск решения существующих проблем.

