Telegram усилил модерацию контента, заблокировав за сутки более 114 тысяч групп и каналов

Напомним, с 10 февраля Роскомнадзор начал замедление работы мессенджера в России из-за отказа удалять запрещённую информацию. По данным Минцифры, Telegram проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы о наркотиках. В начале года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл три условия для снятия ограничений: соблюдение российского законодательства, гибкий контакт с властями и поиск решения существующих проблем.