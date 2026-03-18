Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Нижегородской области стали на 35% чаще путешествовать по своему региону

Источник: Время

С начала 2026 года пользователи Яндекс Путешествий из Нижегородской области забронировали на 35% больше отелей и апартаментов внутри региона, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость ночи в таких поездках составляет 6140 рублей, согласно данным сервиса.

71% всех бронирований приходится на Нижний Новгород, где средняя цена за ночь составляет 5090 рублей. Среди других популярных направлений — Дзержинск (7%, 6430 рублей).

Чаще всего жители Нижегородской области выбирают гостиницы — на них приходится 62% от общего числа бронирований, при средней стоимости 5960 рублей за ночь. При этом наиболее востребованы отели без звезд (41% бронирований, 3730 рублей) и трехзвездочные отели (30%, 6440 рублей).

В среднем жители региона бронируют размещение на двоих и на одну ночь, что может говорить о популярности коротких поездок на выходные.

74% пользователей оплачивают поездку сразу полностью, а 26% используют гибкие способы оплаты.

В целом Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по числу бронирований отелей и апартаментов на 2026 год — доля бронирований составляет 2% от общего числа.