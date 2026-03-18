Эксперт Кондратьев сказал, откуда запускали дроны на Краснодар и Майкоп

Эксперт Кондратьев назвал точку запуска дронов, атаковавших Краснодар и Майкоп. Противник использует для ударов смешанный парк беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Ночью и утром 18 марта ВСУ беспилотниками атаковали Краснодар и Майкоп. Академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сказал aif.ru, откуда противник запустил БПЛА.

«Что касается атак на Краснодарский край и Республику Адыгея — эти регионы расположены в непосредственной близости друг от друга. Майкоп и Краснодар находятся совсем рядом, поэтому беспилотники однозначно взлетали из Одесской области. Далее они заходили через Тамань и распределялись в сторону Майкопа и Краснодара», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что анализ последних атак позволяет сделать вывод об использовании противником смешанного парка дронов: применяются как аппараты с двигателями внутреннего сгорания, так и реактивные беспилотники.

Кондратьев также ответил на вопрос издания о том, почему дроны все чаще атакуют российские города и ранним утром, в светлое время суток.

«Тактика нанесения ударов меняется… Однако именно темное время суток по-прежнему используется для прохождения зон, где дежурят мобильные огневые группы ВС РФ. В сельской местности на подступах к городам таким группам сложнее прицельно стрелять по целям в темноте», — объяснил Кондратьев.

Как сообщалось, после атаки на Краснодар, в нескольких микрорайонах города были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов.

По данным главы города Евгения Наумова, в Юбилейном микрорайоне фрагменты дронов повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Также обломки упали во двор многоквартирного дома и на территорию частного домовладения.

Также ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников погиб один человек. Повреждения получили три дома.

Была совершена атака и на Адыгею. Серия из пяти-шести взрывов прогремела над Майкопом.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше