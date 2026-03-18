Волгоградка Вера Елжова уехала жить в Крым давно, ещё в советские времена. Пережила вместе с республикой все перемены, потрясения, а потом встретила крымскую весну в марте 2014 г.
О том, как это было, Вера Никитична рассказала в канун двенадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Холодная весна.
Тот памятный 2014-ый год был в Крыму на редкость холодным, вспоминает Вера Елжова. И это на фоне того, что в политическом и общественном плане вся республика бурлила. Вокруг всё двигалось, менялось, ощущалось, что республика на пороге каких-то больших перемен.
Конечно, людей согревала надежда на Россию, хотя о переходе Крыма в её состав даже и речи ещё не было. Люди не думали и не гадали, что это в скором времени случится.
Сама Вера Елжова работала тогда в больнице в Симферополе.
«В Крыму, — рассказывает она, — царила нищета. Многие из знакомых крымчан, чтобы обеспечить себя, ездили на заработки в Киев, так как у нас повсюду был полный упадок. Зарплату людям не давали, дороги были везде разбиты. Жители из других областей, регионов переставали ездить в Крым на отдых. Русский язык стали запрещать, всё делопроизводство начали переводить на украинский. В итоге мои братья, которые хотели поначалу обосноваться в Крыму, уехали в Россию».
Вера Никитична рассказывает, что сама она в Киев не ездила, но знала, что там на площади Незалежности собираются антироссийские сборища.
В Крыму, в Симферополе, на площади Ленина, возле памятника Ленину, также была небольшая группа местных жителей, которая расставила там свои палатки. На площади люди оставались целыми днями, грозились снести памятник Ленину. Вера к ним однажды подошла и сказала: «Не вы создавали этот памятник, и не вам его ломать!» Её при этом чуть ли не избили…
В Крым часто приезжали украинские политики, включая Петра Порошенко. Жителей полуострова агитировали за Украину. Встречи их с крымчанами проходили бурно, дело чуть ли не до драки доходило.
«Про Россию было много разговоров, но мало кто верил, что она возьмёт нас к себе, — вспоминает Елжова. — Я же говорила знакомым: “Если сейчас нам представится такой шанс и мы им не воспользуемся, то его не будет больше никогда! Нас ведь Америка потихоньку прижимает, забирает”. В Крыму тогда уже ходили слухи, будто бы американцы скоро высадятся в Севастополе».
Мало-помалу русскоязычные крымчане стали подниматься. Люди возмущались: «Почему другим народам позволяют собираться в городе? А нам что, нельзя?!» И они тоже начали собираться в городах, на площадях. Так что, в те дни здесь было очень горячо.
Вскоре стало известно о предстоящем в Крыму референдуме по вопросу перехода республики в состав России. Вера Елжова была включена в состав комитета по его проведению.
«Когда настало время голосования, народ стеной шёл на участки! — говорит она. — На участках стояли очереди желающих. Люди шли решительные, радостные, возбуждённые. Такого их всеобщего сплочения я никогда, нигде раньше не видела».
Шли на участки даже те, кто передвигался с большим трудом. Некоторых под руки вели добровольные помощники, и даже некоторые тяжёлые больные следовали на избирательные участки в инвалидных колясках. Каждый хотел, чтобы его голос был услышан.
В Крыму цветёт миндаль.
«Явка на нашем избирательном участке, — вспоминает Вера, — судя по спискам, предварительно составленным, перевалила девяносто семь процентов. Шли голосовать и греки, и армяне, и болгары многонационального Крыма. А когда итоги референдума были объявлены, в Крыму начался всенародный праздник! Симферополь гудел: люди выходили на площади, радовались, кто-то играл на гармони, кто-то пускался в пляс».
Крымчане стали помогать российским солдатам, взявшим под охрану Перекопский перешеек, отделяющий Крым от Украины. Вязали, например, для них носки, спасая от холода.
«Пусть где-то там что-то другое говорят о нас, о нашем референдуме, но здесь, в Крыму, все люди знают: всё было именно так! — говорит Вера Елжова. —Теперь у нас всё хорошо, и слава богу! Крым вовсю цветёт! Цветут и миндаль, и нарциссы, и персики. Дороги строят, люди зарплату получают, и хорошую. Все мы, и русские, и украинцы, и татары, как и другие народы, живём в Крыму сегодня дружно. Живём и радуемся жизни. Мы рады, что Россия защищает нас!».