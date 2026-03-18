Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Здесь было очень горячо». Крымчанка рассказала о событиях 2014 года

Когда настало время голосования, народ стеной шёл на участки, стояли очереди желающих, люди были решительные, радостные, возбуждённые.

Волгоградка Вера Елжова уехала жить в Крым давно, ещё в советские времена. Пережила вместе с республикой все перемены, потрясения, а потом встретила крымскую весну в марте 2014 г.

О том, как это было, Вера Никитична рассказала в канун двенадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Холодная весна.

Тот памятный 2014-ый год был в Крыму на редкость холодным, вспоминает Вера Елжова. И это на фоне того, что в политическом и общественном плане вся республика бурлила. Вокруг всё двигалось, менялось, ощущалось, что республика на пороге каких-то больших перемен.

Конечно, людей согревала надежда на Россию, хотя о переходе Крыма в её состав даже и речи ещё не было. Люди не думали и не гадали, что это в скором времени случится.

Сама Вера Елжова работала тогда в больнице в Симферополе.

«В Крыму, — рассказывает она, — царила нищета. Многие из знакомых крымчан, чтобы обеспечить себя, ездили на заработки в Киев, так как у нас повсюду был полный упадок. Зарплату людям не давали, дороги были везде разбиты. Жители из других областей, регионов переставали ездить в Крым на отдых. Русский язык стали запрещать, всё делопроизводство начали переводить на украинский. В итоге мои братья, которые хотели поначалу обосноваться в Крыму, уехали в Россию».

Вера Никитична рассказывает, что сама она в Киев не ездила, но знала, что там на площади Незалежности собираются антироссийские сборища.

В Крыму, в Симферополе, на площади Ленина, возле памятника Ленину, также была небольшая группа местных жителей, которая расставила там свои палатки. На площади люди оставались целыми днями, грозились снести памятник Ленину. Вера к ним однажды подошла и сказала: «Не вы создавали этот памятник, и не вам его ломать!» Её при этом чуть ли не избили…

В Крым часто приезжали украинские политики, включая Петра Порошенко. Жителей полуострова агитировали за Украину. Встречи их с крымчанами проходили бурно, дело чуть ли не до драки доходило.

«Про Россию было много разговоров, но мало кто верил, что она возьмёт нас к себе, — вспоминает Елжова. — Я же говорила знакомым: “Если сейчас нам представится такой шанс и мы им не воспользуемся, то его не будет больше никогда! Нас ведь Америка потихоньку прижимает, забирает”. В Крыму тогда уже ходили слухи, будто бы американцы скоро высадятся в Севастополе».

Мало-помалу русскоязычные крымчане стали подниматься. Люди возмущались: «Почему другим народам позволяют собираться в городе? А нам что, нельзя?!» И они тоже начали собираться в городах, на площадях. Так что, в те дни здесь было очень горячо.

Вскоре стало известно о предстоящем в Крыму референдуме по вопросу перехода республики в состав России. Вера Елжова была включена в состав комитета по его проведению.

«Когда настало время голосования, народ стеной шёл на участки! — говорит она. — На участках стояли очереди желающих. Люди шли решительные, радостные, возбуждённые. Такого их всеобщего сплочения я никогда, нигде раньше не видела».

Шли на участки даже те, кто передвигался с большим трудом. Некоторых под руки вели добровольные помощники, и даже некоторые тяжёлые больные следовали на избирательные участки в инвалидных колясках. Каждый хотел, чтобы его голос был услышан.

В Крыму цветёт миндаль.

«Явка на нашем избирательном участке, — вспоминает Вера, — судя по спискам, предварительно составленным, перевалила девяносто семь процентов. Шли голосовать и греки, и армяне, и болгары многонационального Крыма. А когда итоги референдума были объявлены, в Крыму начался всенародный праздник! Симферополь гудел: люди выходили на площади, радовались, кто-то играл на гармони, кто-то пускался в пляс».

Крымчане стали помогать российским солдатам, взявшим под охрану Перекопский перешеек, отделяющий Крым от Украины. Вязали, например, для них носки, спасая от холода.

«Пусть где-то там что-то другое говорят о нас, о нашем референдуме, но здесь, в Крыму, все люди знают: всё было именно так! — говорит Вера Елжова. —Теперь у нас всё хорошо, и слава богу! Крым вовсю цветёт! Цветут и миндаль, и нарциссы, и персики. Дороги строят, люди зарплату получают, и хорошую. Все мы, и русские, и украинцы, и татары, как и другие народы, живём в Крыму сегодня дружно. Живём и радуемся жизни. Мы рады, что Россия защищает нас!».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше