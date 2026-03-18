Губернатор Кондратьев: в Краснодаре в результате ударов БПЛА погиб человек

В Краснодаре после ночной атаки беспилотников погиб человек — дрон попал в квартиру многоэтажного дома, возник пожар. Обломки БПЛА упали сразу в нескольких районах города: повреждения получили жилые дома, автомобили, медцентр и линия электропередачи, часть микрорайонов осталась без света. Минобороны сообщило о 42 сбитых БПЛА над Краснодарским краем. О последствиях атаки и ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».
Удар по жилым домам.
Ночная атака беспилотников по Краснодару пришлась по жилым многоэтажкам — один человек погиб. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, под удар попали три дома: в одном из них после попадания дрона загорелась квартира, пожар оперативно потушили. В другом беспилотник после удара о стену упал без возгорания, в третьем его фрагменты обнаружили на балконе.
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Прикубанском округе. Как уточнил глава Краснодара Евгений Наумов, беспилотник повредил квартиру, где произошел пожар.
«Житель данной квартиры, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил он.
Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки пострадали пять квартир. Около 10 машин получили повреждения.
Обломки БПЛА также находили во дворах многоквартирных домов и на балконах в других районах, в том числе в Западном округе. По этим адресам пострадавших и серьезных повреждений не зафиксировано.
Первые сообщения о взрывах начали поступать еще ночью. По данным Telegram-канала Shot, около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязева, где работали системы ПВО. Позже, как писал Shot, в жилой многоэтажке Краснодара произошел мощный взрыв, после которого начался пожар.
«Сначала они услышали “звук мопеда” в небе, а затем раздался оглушительный взрыв», — отметили журналисты.
Последствия и новая волна атаки.
Жители города сообщали о нескольких волнах атак беспилотников.
В течение ночи стало известно о новых повреждениях. В Юбилейном микрорайоне обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и линию электропередачи, из-за чего часть района осталась без света. Возникший пожар ликвидируют.
В том же микрорайоне фрагменты упали еще по двум адресам — во двор многоквартирного и частного домов.
Обломки обнаружили в Фестивальном микрорайоне — во дворе частного дома, а в соседней многоэтажке повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Центральном внутригородском округе, по данным главы Краснодара, повреждены несколько автомобилей на парковке отеля, а также кровля и стена ресторана.
По информации Telegram-канала Shot, ~беспилотник упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт»~, были слышны взрыв и виден дым. Проезжая часть рядом с гостиницей огорожена, на месте работают сотрудники полиции. Предварительно, возле отеля находятся обломки беспилотника.
Угроза сохраняется.
Утром глава города сообщил, что угроза атак беспилотников в Краснодаре сохраняется, при этом городские службы продолжают работать в штатном режиме.
«Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — написал мэр.
Жители города при этом пожаловались на проблемы с системой оповещения. Как рассказали «Осторожно, новости», ~сирены якобы не срабатывают даже при объявлении тревоги~.
«Я их слышала только в дни проверки, о чем предупреждают заблаговременно. Но ни разу при беспилотной опасности с начала СВО», — отметила местная жительница.
В управлении гражданской защиты администрации Краснодара пояснили, что сигнал «Внимание всем» включается только при получении сигналов гражданской обороны. Угроза БПЛА в этот перечень не входит, а режим чрезвычайной ситуации в городе не вводился.
За ночь ~силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где сбили 42 дрона~.
Еще 13 аппаратов уничтожили над Черным морем, шесть — над Азовским. Также беспилотники сбили над Брянской областью и Крымом — по пять, над Ленинградской областью — три, над Воронежской и Астраханской областями — по два, над Калужской и Смоленской областями, а также Ставропольским краем — по одному.
В Адыгее, где сбили как минимум четыре беспилотника, две девочки получили осколочные ранения в Тахиамукайском районе. Как сообщил глава региона Мурат Кумпилов, одну из них скоро выпишут из больницы, вторая пока останется под наблюдением врачей.