Губернатор Кондратьев: в Краснодаре в результате ударов БПЛА погиб человек

Ночная атака беспилотников по Краснодару пришлась по жилым многоэтажкам — один человек погиб. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, под удар попали три дома: в одном из них после попадания дрона загорелась квартира, пожар оперативно потушили. В другом беспилотник после удара о стену упал без возгорания, в третьем его фрагменты обнаружили на балконе.