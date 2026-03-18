Калининградец задолжал знакомому 11,5 млн рублей, вернуть их помогли судебные приставы

Житель Воронежа одолжил калининградцу 11,5 млн рублей. Тот написал расписку, что обязуется вернуть долг через три месяца, но по прошествии четырех лет так и не вернул.
Как сообщает пресс-служба ФССП по региону, суд встал на сторону воронежца. Но так как долг не был оплачен в сроки для добровольного погашения, приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику 124 земельных участков, 11 помещений, двух зданий и кабриолета.
Также удалось установить банковский счет мужчины, на котором находилась сумма, достаточная для погашения задолженности. Сумму взыскали, дополнительно удержали исполнительский сбор 1,3 млн рублей.