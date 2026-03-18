Калининградец задолжал знакомому 11,5 млн рублей, вернуть их помогли судебные приставы

Деньги списали с банковского счета должника.

Житель Воронежа одолжил калининградцу 11,5 млн рублей. Тот написал расписку, что обязуется вернуть долг через три месяца, но по прошествии четырех лет так и не вернул.

Как сообщает пресс-служба ФССП по региону, суд встал на сторону воронежца. Но так как долг не был оплачен в сроки для добровольного погашения, приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику 124 земельных участков, 11 помещений, двух зданий и кабриолета.

Также удалось установить банковский счет мужчины, на котором находилась сумма, достаточная для погашения задолженности. Сумму взыскали, дополнительно удержали исполнительский сбор 1,3 млн рублей.