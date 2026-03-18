Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал об общем у статинов и антибиотиков и их влиянии на печень

По словам Александра Мясникова, умеренно повышенный уровень ферментов — не основание для отмены препарата.

Телеврач Александр Мясников пояснил, что общего у статинов и антибиотиков.

«Статины — двоюродные братья антибиотиков. И те и те — производные от грибов», — поясняет медик.

Пенициллин ученые выделили из грибка пенициллинум, а первый статин — из гриба аспергиллус. Открыл его японец Акиро Эндо, который искал вещество, блокирующее ключевой фермент синтеза холестерина — ГМГ-КоА-редуктазу, рассказывает врач.

Поскольку грибы создают активные молекулы для борьбы с другими грибами и бактериями за выживание, они идеально подошли как источник лекарства.

Ранее медик также развенчал миф о том, что статины токсичны для печени. По его словам, в наши дни нет необходимости даже проверять уровень печеночных ферментов при лечении статинами. Умеренно повышенные ферменты — не основание для отмены препарата, во внимание принимается только трехкратное превышение нормы.

Прежде Мясников назвал лекарство, действительно убивающее печень.