Врач рассказал об общем у статинов и антибиотиков и их влиянии на печень

Телеврач Александр Мясников пояснил, что общего у статинов и антибиотиков.
«Статины — двоюродные братья антибиотиков. И те и те — производные от грибов», — поясняет медик.
Пенициллин ученые выделили из грибка пенициллинум, а первый статин — из гриба аспергиллус. Открыл его японец Акиро Эндо, который искал вещество, блокирующее ключевой фермент синтеза холестерина — ГМГ-КоА-редуктазу, рассказывает врач.
Поскольку грибы создают активные молекулы для борьбы с другими грибами и бактериями за выживание, они идеально подошли как источник лекарства.
Ранее медик также развенчал миф о том, что статины токсичны для печени. По его словам, в наши дни нет необходимости даже проверять уровень печеночных ферментов при лечении статинами. Умеренно повышенные ферменты — не основание для отмены препарата, во внимание принимается только трехкратное превышение нормы.
