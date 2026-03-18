Глава СК заинтересовался разбитой дорогой в воронежской Новой Усмани

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре.

Состояние дороги в микрорайоне Радуга села Новая Усмань Воронежской области стало поводом для возбуждения уголовного дела следователями регионального СУ СК.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что на протяжении нескольких лет автомобильная дорога разбита, на ней образовались многочисленные глубокие ямы. В результате проезд по ней транспортных средств, в том числе автомобилей экстренных служб и школьного автобуса, затруднен. По пути в школу дети вынуждены преодолевать расстояние около двух километров. При этом местная администрация никаких мер к устранению нарушений не принимает.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Михаила Селюкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.