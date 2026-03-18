Глава СК заинтересовался разбитой дорогой в воронежской Новой Усмани

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что на протяжении нескольких лет автомобильная дорога разбита, на ней образовались многочисленные глубокие ямы. В результате проезд по ней транспортных средств, в том числе автомобилей экстренных служб и школьного автобуса, затруднен. По пути в школу дети вынуждены преодолевать расстояние около двух километров. При этом местная администрация никаких мер к устранению нарушений не принимает.