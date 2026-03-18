Два бронзовых суслика поселились в Красноярске в марте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжают устанавливать бронзовые фигурки сусликов — за последнюю неделю в городе появились сразу два новых грызуна.

Источник: НИА Красноярск

Одного из них установили у торгового центра RedSail на улице Алексеева. Суслик разместился на паруснике рядом с динозавром Греком — символом детства и семейного отдыха, как отмечают представители центра.

Сегодня еще один суслик — Гоша — появился у корпуса СФУ рядом с Институтом цветных металлов. Инициаторами установки стали выпускники вуза, а автором скульптуры выступил Андрей Кошелев, работавший и над другими городскими фигурами.

Теперь в Красноярске насчитывается уже 18 бронзовых сусликов.