Два бронзовых суслика поселились в Красноярске в марте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжают устанавливать бронзовые фигурки сусликов — за последнюю неделю в городе появились сразу два новых грызуна.
Одного из них установили у торгового центра RedSail на улице Алексеева. Суслик разместился на паруснике рядом с динозавром Греком — символом детства и семейного отдыха, как отмечают представители центра.
Сегодня еще один суслик — Гоша — появился у корпуса СФУ рядом с Институтом цветных металлов. Инициаторами установки стали выпускники вуза, а автором скульптуры выступил Андрей Кошелев, работавший и над другими городскими фигурами.
Теперь в Красноярске насчитывается уже 18 бронзовых сусликов.