Новые корональные дыры образовались на Солнце

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Несколько новых корональных дыр образовались на видимой стороне Солнца, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Sputnik.by

По данным ученых, корональные дыры начнут воздействовать на геомагнитную обстановку на Земле ближе к выходным.

«Пока ждем прихода плазменного облака и, возможно, полярных сияний», — уточнили в Лаборатории.

Специалисты напомнили, что в четверг к Земле должен прийти выброс плазмы от сильной вспышки класса М, которая была зафиксирована на Солнце 16 марта. Она произошла практически напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда усиливается.

Про прогнозам, геомагнитные бури могут достичь достаточно высокого уровня G2-G3.

Ранее в Лаборатории отмечали, что при снижении активности Солнца именно корональные дыры становятся причинами магнитных бурь на Земле.