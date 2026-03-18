Новые корональные дыры образовались на Солнце

По данным ученых, корональные дыры начнут воздействовать на геомагнитную обстановку на Земле ближе к выходным.
«Пока ждем прихода плазменного облака и, возможно, полярных сияний», — уточнили в Лаборатории.
Специалисты напомнили, что в четверг к Земле должен прийти выброс плазмы от сильной вспышки класса М, которая была зафиксирована на Солнце 16 марта. Она произошла практически напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда усиливается.
Про прогнозам, геомагнитные бури могут достичь достаточно высокого уровня G2-G3.
Ранее в Лаборатории отмечали, что при снижении активности Солнца именно корональные дыры становятся причинами магнитных бурь на Земле.