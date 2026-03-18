Экс-начальник Росгвардии в Дзержинске арестован за фиктивное списание оружия

В Нижегородской области бывшего начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Дзержинску и Володарскому району Управления Росгвардии обвиняют в превышении должностных полномочий, связанных с махинациями с учетом оружия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год обвиняемый, занимая руководящую должность, не предпринимал никаких действий для установления реального местонахождения утраченного или изъятого оружия. Вместо этого он вносил в систему централизованного учёта заведомо ложные сведения об его уничтожении. Таким образом, фактическое местонахождение оружия оставалось неизвестным, что создавало угрозу его попадания в нелегальный оборот.
В отношении бывшего начальника было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.