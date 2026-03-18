В Красноярске планируют изменить схему движения на кольце улицы Калинина

В Красноярске планируют изменить схему движения на кольцевой развязке улицы Калинина, после жалоб горожан. С предложениями по улучшению дорожной ситуации на данном участке горожане обратились к мэру Сергею Верещагину. Инициативы красноярцев проанализировали специалисты Центра организации дорожного движения. Наиболее эффективным признали вариант с установкой светофоров на кольцевой развязке в Октябрьском районе. В комплексе с переносом остановки это позволит снизить заторы более чем на 20%, — пояснил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Он добавил, что практика анализа инициатив жителей по улучшению дорожной ситуации в городе будет продолжена. Напомним, специалисты также рассматривают возможность организации нового выезда из красноярских Солонцов.