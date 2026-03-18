Четыре нижегородских детсада полностью закрыли на карантин

Около 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 9 по 15 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составила 47,4%, преобладает А (H3N2).
На 17 марта в 3,6% образовательных учреждений региона частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. Полностью закрыты на карантин 4 детских садах.
Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы.