Красноярских студентов научат работать с искусственным интеллектом

В Красноярском крае и еще 8 регионах России Эн+ и РУСАЛ запускают образовательный проект «ИИ-Старт».
Проект охватит 32 учебных заведения — партнеров программы «Профессионалитет», участвовать смогут две тысячи человек. Среди них будут также студенты и преподаватели Корпоративного учебно-исследовательского центра (КУИЦ) и представители других образовательных программ компаний Эн+ и РУСАЛ.
«ИИ-Старт» познакомит участников из Красноярского и Краснодарского краев, республик Тува и Хакасия, а также Волгоградской, Иркутской, Нижегородской и Свердловской областей с технологиями искусственного интеллекта и освоить навыки, которые уже сейчас применяются в промышленности.
«Обучение построено в два этапа. Такой подход позволяет учесть и запросы бизнеса, и интересы самих студентов. Первый этап — “ИИ-навигатор”. Это интенсивный курс, который стартует сразу после открытия программы 17 марта. Эксперты познакомят студентов с возможностями искусственного интеллекта и покажут, где и как его можно применять. Второй этап — “Универсальный” пройдет онлайн в апреле — мае 2026 года», — рассказали представители Эн+.
На втором этапе участники проекта будут осваивать работу с ИИ. Начнется обучение с базовых технологий, теории и этических норм, а затем перейдет к практическому применению. Это позволит им уверенно ориентироваться в цифровой среде и эффективно использовать ИИ-инструменты как в учебе, так и в будущей профессиональной деятельности.
«Как технологическая компания, мы стремимся внедрять новые стандарты одними из первых. Искусственный интеллект сегодня — это уже не просто оптимизация офисных задач, он меняет логику производственных процессов. Для примера: на наших станциях действует система интеллектуальной диагностики. Она отслеживает состояние оборудования онлайн, что позволяет не просто реагировать на сбои, а прогнозировать и предотвращать серьезные поломки. Системный подход мы применяем и в подготовке кадров. Нам важно, чтобы молодые специалисты приходили в компанию уже имея актуальные знания и были готовы работать с передовыми технологиями. Именно поэтому мы разработали специальный курс для студентов — он дает практические навыки в области ИИ и помогает закрыть разрыв между теорией и реальными задачами», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.