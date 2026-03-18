Красноярских студентов научат работать с искусственным интеллектом

«Как технологическая компания, мы стремимся внедрять новые стандарты одними из первых. Искусственный интеллект сегодня — это уже не просто оптимизация офисных задач, он меняет логику производственных процессов. Для примера: на наших станциях действует система интеллектуальной диагностики. Она отслеживает состояние оборудования онлайн, что позволяет не просто реагировать на сбои, а прогнозировать и предотвращать серьезные поломки. Системный подход мы применяем и в подготовке кадров. Нам важно, чтобы молодые специалисты приходили в компанию уже имея актуальные знания и были готовы работать с передовыми технологиями. Именно поэтому мы разработали специальный курс для студентов — он дает практические навыки в области ИИ и помогает закрыть разрыв между теорией и реальными задачами», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.