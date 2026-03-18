Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто из знаменитостей выступит на Дне города в Иркутске

В Иркутск на День города приедут Братья Гримм и группа «Нэнси и Сидоров».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск готовится отметить юбилей: в 2026 году городу исполнится 365 лет. Празднование пройдёт 6 и 7 июня и обещает стать ярким событием для жителей и гостей столицы Приангарья. Организаторы подготовили насыщенную программу, и уже согласовали выступления нескольких звёздных гостей: 6 июня на площади Графа Сперанского выступит коллектив «Братья Гримм».

— 7 июня жители Иркутска смогут насладиться песнями дуэта «Нэнси и Сидоров». В этот же день в Литературном квартале пройдёт выступление поэта Дмитрия Кравченко, — сообщили на пресс-конференции, на которой представили план праздничных мероприятий.

Это ещё не полный список артистов: переговоры о дополнительных выступлениях продолжаются. О новых участниках звёздной программы сообщат дополнительно. Помимо концертов, в программе праздника запланированы: фестиваль «ХорВышеГор», танцевальные батлы, интерактивные площадки, ярмарки и автопробег и другие мероприятия.