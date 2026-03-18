Кому в 2026 году срочно менять права: волгоградцев ждут штрафы

С 1 января 2026 года в России окончательно отменили автоматическое продление водительских удостоверений, которое действовало последние несколько лет. Теперь волгоградцам придется самим следить за сроками действия документов, иначе можно нарваться на серьезный штраф и даже остаться без машины.
Раньше, если срок прав истекал в период с 2022 по 2025 год, государство автоматически добавляло им еще три года жизни. Физически менять пластик не требовалось — данные просто обновлялись в базе ГИБДД. Но эта льготная программа закончилась.
Под замену попадают те, у кого истекает обычный десятилетний срок. Если вы получали удостоверение в 2016 году, то в 2026-м его обязательно нужно обновить. Не стоит тянуть до последнего дня: просроченные права приравниваются к полному их отсутствию.
За езду с просроченным удостоверением инспектор выпишет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А автомобиль могут отправить на штрафстоянку, и забрать его получится только если за руль сядет другой водитель с действующими правами.
Менять права придется и в других случаях: при потере или повреждении документа, смене фамилии, открытии новой категории или изменении состояния здоровья. Отдельное правило касается иностранцев, получивших российское гражданство или вид на жительство: у них есть один год на обмен иностранных прав на российские, причем придется заново сдавать экзамены и проходить медкомиссию.
Процедура замены стандартная. Сначала нужно пройти врачей: терапевта, офтальмолога, нарколога и психиатра. Для некоторых категорий дополнительно потребуются невролог и ЛОР. Справка формы 003-В/у действует один год.
Подать заявление можно тремя способами: лично в ГИБДД в МФЦ или на портале Госуслуг. Стоимость госпошлины выросла: за обычное пластиковое удостоверение теперь нужно заплатить 4000 рублей, а за права нового поколения с электронным чипом — 6000 рублей. Правда, документы с чипом пока выдаются редко из-за неразвитой инфраструктуры.
Для замены понадобятся паспорт, СНИЛС, старые права, медицинская справка и квитанция об оплате пошлины. В некоторых случаях могут запросить фотографии. Не забудьте проверить дату в своем удостоверении прямо сейчас, чтобы не попасть на деньги и нервы.
