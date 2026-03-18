Нижегородцы стали чаще путешествовать по своему региону

71% всех бронирований приходится на Нижний Новгород.

Источник: Нижегородская правда

Жители Нижегородской области стали чаще выбирать свой регион для путешествий. Об этом сообщает сервис «Яндекс Путешествия».

С начала 2026 года пользователи сервиса из Нижегородской области забронировали на 35% больше отелей и апартаментов внутри своего региона, чем год назад. Стоимость ночи в среднем составляет 6140 рублей.

Самым популярным направлением стал Нижний Новгород. На него приходится 71% бронирований. Ночь в столице Приволжья обходится в среднем в 5 090 рублей.

«В среднем жители региона бронируют размещение на двоих и на одну ночь, что может говорить о популярности коротких поездок на выходные», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по числу бронирований отелей в феврале.