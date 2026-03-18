Осужденную красноярской колонии признали самой красивой и талантливой в России

Отбывающая наказание в красноярской ИК-22 29-летняя Ирина Тюрикова признана лучшей во всероссийском конкурсе среди осужденных «А ну-ка, девушки!».
Как рассказали в ГУФСИН, в этом году в конкурсе участвовали почти тысяча человек из 230 исправительных учреждений и центров по всей стране. Женщины соревновались в пяти номинациях: визитная карточка, творческий номер, представление своего региона, модный показ и кулинарный конкурс «Хозяюшка».
Ирина обошла всех соперниц благодаря разносторонним талантам. Для творческого этапа она написала песню о том, что даже в трудные моменты в душе каждого цветут сады из чувств и эмоций. На модном показе девушка вышла в костюме собственного дизайна — черном платье с корсетом в виде ребер. А в кулинарном конкурсе удивила жюри мороженым по собственному рецепту, приготовленным по правилам здорового питания.
Победительнице вручили диплом и подарки. Церемония награждения прошла в формате видео-конференц-связи, в ней участвовали представители ГУФСИН и общественной организации «Матери России».
Ирина родилась и выросла в Красноярске. До осуждения занималась фитнесом и здоровым питанием, но главным своим увлечением считает творчество. Она лауреат театрального конкурса «Театральная весна», выступала на фестивале уличных музыкантов в Иркутске. Сейчас в колонии продолжает писать песни, занимается аранжировками и играет в театре.
Заместитель директора ФСИН Андрей Шмидко отметил, что такие конкурсы помогают осужденным исправляться и готовят их к успешной жизни после освобождения.
