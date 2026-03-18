Осужденную красноярской колонии признали самой красивой и талантливой в России

Ирина обошла всех соперниц благодаря разносторонним талантам. Для творческого этапа она написала песню о том, что даже в трудные моменты в душе каждого цветут сады из чувств и эмоций. На модном показе девушка вышла в костюме собственного дизайна — черном платье с корсетом в виде ребер. А в кулинарном конкурсе удивила жюри мороженым по собственному рецепту, приготовленным по правилам здорового питания.