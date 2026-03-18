«АГД Даймондс» присвоила крупному алмазу имя своего бывшего гендиректора Геннадия Пивня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В компании «АГД Даймондс» приняли решение присвоить алмазу ювелирного качества весом 135,75 карата имя в честь Геннадия Пивня, бывшего генерального директора компании.
По сообщению пресс-службы алмазодобытчика, это решение стало посмертной данью памяти одному из крупнейших горняков в современной России. Пивень скончался 29 октября 2025 года, спустя четыре дня после извлечения алмаза.
Камень был добыт на месторождении имени В. П. Гриба в Архангельской области. Он относится к редкой категории алмазов с низким содержанием примесей азота и стал 51-м уникальным алмазом, извлеченным на проекте.
В 2018 году в интервью Rough&Polished Геннадий Пивень рассказывал о разработке месторождения имени Гриба и отмечал, что «АГД Даймондс» представляет собой «одно из лучших горнорудных предприятий в стране и в полной мере соответствует всем самым высоким требованиям экологической и промышленной безопасности».
По данным «АГД Даймондс», Пивень пришел в компанию в 2018 году как главный инженер и профильный горняк, а в 2021 году стал гендиректором предприятия. Под его руководством месторождение имени Гриба продолжало стабильно наращивать добычу. Также отмечается, что он был ключевой фигурой для всей российской алмазодобывающей и горнодобывающей отрасли.
Помимо прочего, в компании также сообщили о высоких результатах деятельности за 2025 год. Так, добыча составила 4,16 млн каратов, что на 7% выше производственного плана, а также было извлечено четыре особо крупных алмаза весом более 50 каратов.